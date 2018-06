Skandal na Wyspach Brytyjskich. Powodem książka o życiu intymnym królowej Elżbiety

Lady Colin Campbell jest autorką serii biograficznych książek o rodzinie królewskiej. Jej ostatnia publikacja – „The Queen Marriage” – wywołała na Wyspach Brytyjskich ogromny skandal. Campbell opisała bowiem wyjątkowo prywatne szczegóły z życia królowej Elżbiety i księcia Filipa. Przez wielu została oskarżona o wymyślanie niestworzonych historii i powielanie plotek. Były kamerdyner królowej Paul Burrell podkreślił, że pisarka opisała sprawy, o których nie może mieć pojęcia, ponieważ nigdy dobrze nie poznała królowej. – Stałem u boku Elżbiety przez 11 lat. To wyjątkowo dobra osoba i nie powinno się o niej pisać w taki sposób – tłumaczył.

Autorka książek o rodzinie królewskiej Judy Wade dodała, że Campbell zmyśla, ponieważ chce w ten sposób zarobić. – Może mówić o królowej cokolwiek, bo wie, że jej nie pozwie – tłumaczy. Podobnego zdania jest autor królewskich biografii Michael Thornton, który podkreślił, że autorka zebrała plotki krążące od lat po Wielkiej Brytanii i zebrała je w całość, która w jego opinii nie powinna być sprzedawana w jakiejkolwiek szanującej się księgarni.

Co znalazło się w książce Campbell?

Fragmenty książki ujawniły brytyjskie media. I tak oto z książki możemy się dowiedzieć, że książę Filip jest niezmordowanym flirciarzem, a królowa Elżbieta zawsze odczuwała zdrowy pociąg do swojego męża. Według autorki Filip miał się zwierzać służbie, że Elżbieta ma wyjątkowy temperatment seksualny, a swojej kuzynce Patricii opowiadał, że zachwyca go piękna skóra żony. W książce nie zabrakło również szczegółów dotyczących nocy poślubnej Elżbiety i Filipa. Pisarka twierdzi również, że książę Filip miał bardzo bliskiego przyjaciela, którego traktował jak zabawkę. Elżbieta miała o wszystkim wiedzieć i przymykać na to oko.

Czytaj także:

Pierwszy homoseksualny ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej