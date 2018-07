Spektakularna ucieczka gangstera. Odleciał z więzienia helikopterem

Lekarze uznali ją za zmarłą, zaczęła oddychać w kostnicy

Ofiara wypadku uznana za zmarłą zaczęła oddychać po tym, jak trafiła do kostnicy. – Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdybyśmy zaczęli przeprowadzać sekcję zwłok – powiedział pracownik prosektorium.