To zdjęcie rozwścieczyło internautów. Amerykańska łowczyni zabiła żyrafę czarną

Kobieta z dumą poinformowała na swoim Facebooku, że było to jej „wymarzone polowanie”. „Dziękuje Bogu, bo dzisiaj spełniło się moje marzenie. Zauważyłam tego rzadkiego byka czarnej żyrafy i śledziłam go przez dłuższy czas. Wiedziałam, że to jedyny. Miał ponad 18 lat” – napisała Talley.

Zdjęcia szybko wywołały burzę w sieci. Dotarły do lokalnych afrykańskich mediów, które w niepochlebny sposób skomentowały zachowanie Amerykanki. „Biała, amerykańska dzikuska, która jest częściowo Neandertalczykiem, przybywa do Afryki i zabija bardzo rzadką czarną żyrafę dzięki uprzejmości i głupocie władz Afryki Południowej” – czytamy na Twitterze Africa Digest. Administratorzy profilu dodali, że kobieta na zdjęciu nazywa się Tess Thompson Talley. Poprosili także o udostępnianie wpisu.

Polowania są legalną praktyką w wielu krajach afrykańskich w tym w Namibii, Zambii i Zimbabwe.

Talley odpowiedziała na prośbę o komentarz skierowaną do niej przez stację Fox News. „Żyrafa, na którą polowałam była południowoafrykańskim podgatunkiem. Liczebność tego podgatunku wzrasta w rzeczywistości częściowo dzięki polowaniom i wysiłkom na rzecz ochrony. Rada ta nie jest w żaden sposób rzadka. Żyrafy stają się ciemniejsze z wiekiem” – napisała kobieta. Dodała, że byk żyrafy, którego zabiła, wcześniej zabił trzy młodsze byki, które wciąż były zdolne się rozmnażać, co zmniejszyło populację stada.

