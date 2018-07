Młodzi piłkarze i ich trener uratowani! Byli uwięzieni w jaskini od 23 czerwca

– Cała trzynastka jest bezpieczna – potwierdził gubernator, odnosząc się do akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Był to istny wyścig z czasem, aby znaleźć wszystkich przed tym, aż woda całkowicie zaleje jaskinie. W akcji brali udział nurkowie i ratownicy.

Chłopcy są członkami drużyny piłkarskiej Moo Pa. Był z nimi 25-letni asystent trenera, który wybierał się z nimi często na piesze wycieczki. W tej samej jaskini byli już dwa lata temu. Najmłodszy członek drużyny ma 11 lat i zaczął grać w piłkę nożną w wieku 7 lat.

Wcześniej podawano, że wszystko wskazuje na to, iż młodzi sportowcy oraz ich trener weszli do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai w sobotę 23 czerwca późnym popołudniem. Zostali tam uwięzieni ponieważ ulewne deszcze spowodowały wylanie strumienia przy wejściu do jaskini. Komendant główny policji Komsan Saardluan podał, że części tej jaskini, które mają długość od 4 do 5 mil są zalewane podczas pory deszczowej trwającej od czerwca do października do wysokości 5 metrów.