19 nowych miejsc na liście UNESCO. To trzeba zobaczyć

Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się obecnie 1092 miejsc rozsianych po całym świecie. Większość z nich to lokalizacje naturalne. Rządy i organizacje walczą o to, by w ich krajach było jak najwięcej miejsc z takim tytułem, ponieważ to przyciąga turystów. Organizacja przyznała ostatnio 19 nowych tytułów.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO jest prowadzona od 1975 roku. Znajduje się na niej 1092 miejsc, w tym 845 oznaczone jako „kulturowe” oraz 209 z oznaczeniem „naturalne”. Tytuł, który jest wyrazem uznania dla „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości danego miejsca, nie tylko nobilituje region, ale przede wszystkim stanowi magnes dla turystów. Dzięki liście osoby z całego świata dowiadują się o istnieniu miejsc, które nie są popularnym kierunkiem dla podróżników, a które stanową w pewnym sensie ewenement ze względu na piękno krajobrazu czy wartość historyczną. Hiszpania, Włochy i Niemcy Jak podaje portal express.co.uk, na ostatniej sesji komitetu Światowego Dziedzictwa w Bahrajnie, podjęto decyzję o dopisaniu do listy 19 nowych miejsc. Większość z nich znajduje się w Europie. Są to m.in datowane na X wiek ruiny arabskiego miasta Medina Azahara. UNESCO wyróżniło także przemysłowe miasto Ivrea we Włoszech oraz katedrę w niemieckim Naumburgu. Nowe miejsca na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Aasivissuit – Nipisat - Dania



Al-Ahsa Oasis - Arabia Saudyjska



Starożytne miasto Qalhat - Oman



Archeologiczny system fortyfikacji w Hedeby i Danevirke - Niemcy



Ruiny miasta Medina Azahara - Hiszpania



Göbekli Tepe - Turcja



Ukryte miejsca chrześcijańskie w regionie Nagasaki - Japonia



Ivrea - Włochy



Katedra w Naumburgu - Niemcy



Buddyjski monaster Sansa - Korea



Krajobraz Sassanid w regionie Fars - Iran



Ruiny Thimlich Ohinga - Kenia



Budynki w stylu wiktoriańskim i Art Deco w Mumbaju - Indie



Góry Barberton Makhonjwa - Południowa Afryka



Grupa wulkanicznych szczytów Chaine des Puys - Francja



Fanjingshan - Chiny



Park narodowy Chiribiquete - Kolumbia



Pimachiowin Aki - Kanada



Rezerwat Tehuacán-Cuicatlán Valley - Meksyk

W Polsce znajduje się obecnie 15 miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa. Są to m.in. Stare Miasto w Krakowie, kopalnia soli w Wieliczce czy zamek w Malborku.

Nowe miejsca na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO Galeria: