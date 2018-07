Wielka Brytania. Dwie osoby otrute nowiczokiem. Walczą o życie w szpitalu

Szczegóły zdarzenia przybliża w komunikacie policja z Wiltshire. „Służby zostały wezwane do mieszkania przy Muggleton Road w Amesbury w sobotę 30 czerwca wieczorem po tym, jak mężczyzna i kobieta, obydwoje po 40., zostali znalezieni nieprzytomni na terenie posiadłości” - czytamy w oświadczeniu. Obie ofiary znajdują się w stanie krytycznym, walczą o życie w szpitalu. Policja podkreśla, że początkowo zakładano, że stan pary spowodowany jest zażyciem zanieczyszczonych narkotyków.

Jednak brytyjska policja zdementowała te informację. Komisarz Neil Basu, odpowiadający za działania policyjnej jednostki do spraw zwalczania terroryzmu poinformował, że w ciele obu osób znaleziono ślady silnie toksycznego bojowego środka chemicznego - nowiczoku. Obie ofiary to obywatele Wielkiej Brytanii. Śledczy sprawdzają, w jaki sposób weszli oni w kontakt z groźną substancją. W operacji bierze łącznie udział ponad 100 osób. Basu podkreślił, że na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów na to, że para odwiedziła jedno z miejsc, które były oczyszczane po próbie otrucia Siergieja Skripala i jego córki.

Sprawa otrucia Skripala

O nowiczoku stało się głośno za sprawą Siergieja Skripala, który dostał schronienie w Wielkiej Brytanii po „wymianie szpiegowskiej” między USA i Rosją w 2010 roku. W niedzielę 4 marca, policja poinformowała o poważnym incydencie w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii. Odnaleziono tam mężczyznę i kobietę w ciężkim stanie. Poszkodowani - 66-letni Siergiej Skripal i jego 33-letnia córka Julia trafili do szpitala w Salisbury. Okazało się, że Rosjanin i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto właśnie nowiczoku.

Wielka Brytania o przeprowadzenie ataku chemicznego na swoim terytorium oskarżyła Rosję. Wiele krajów w akcie solidarności ze Zjednoczonym Królestwem, zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów. W Polsce cztery osoby z Rosji zostały uznane personae non gratae - wezwano je do opuszczenia kraju. Rosja odpowiedziała tym samym.