MSZ Rosji komentuje kolejne zatrucie nowiczokiem. „Wzywamy rząd May, by zaniechał intryg i gier”

– Wzywamy brytyjskie organy ochrony prawa, by nie szły na pasku brudnej gry politycznej, którą rozpętały określone siły w Londynie i by w końcu rozpoczęły współpracę z organami Federacji Rosyjskiej – mówiła Zacharowa. – Rosyjskie organy są gotowe do takiej pracy – zaznaczyła. – Wzywamy rząd Theresy May, by zaniechał intryg i gier z chemicznymi substancjami i przestał stawiać przeszkody we wspólnym śledztwie w sprawie tego, co wydarzyło się z rosyjskimi obywatelami na terytorium Wielkiej Brytanii – oznajmiła przedstawicielka MSZ Rosji, odnosząc się do Siergieja Skripala i jego córki Julii. Stwierdziła ponadto, że rząd Theresy May „będzie musiał przepraszać” Rosję i wspólnotę międzynarodową.

Wcześniej w czwartek minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Sajid Javid wezwał Rosję do złożenia wyjaśnień w sprawie zatrucia się nowiczokiem dwóch osób w Amesbury w hrabstwie Wiltshire. – Tak, jak poprzednio, będziemy konsultować się w tej sprawie z naszymi międzynarodowymi partnerami i sojusznikami. Oczy świata są skierowane na Rosję, nie tylko z powodu Mistrzostw Świata – mówił.

Szczegóły zdarzenia przybliża w komunikacie policja z Wiltshire. „Służby zostały wezwane do mieszkania przy Muggleton Road w Amesbury w sobotę 30 czerwca wieczorem po tym, jak mężczyzna i kobieta, obydwoje po 40., zostali znalezieni nieprzytomni na terenie posiadłości” – czytamy w oświadczeniu. Obie ofiary znajdują się w stanie krytycznym, walczą o życie w szpitalu. Policja podkreśla, że początkowo zakładano, że stan pary spowodowany jest zażyciem zanieczyszczonych narkotyków.

