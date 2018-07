Eksplozje w zakładzie produkującym fajerwerki. Co najmniej 16 ofiar śmiertelnych

Starszy urzędnik Alejandro Ozuna przekazał w rozmowie z meksykańską telewizją, że ofiary to przypadkowi świadkowie zdarzenia, pracownicy fabryki oraz ratownicy, w tym strażacy którzy przybyli na miejsce zdarzenia, aby pomóc wydostać z niebezpiecznego miejsca ludzi. Lokalne media podały, że doszło do dwóch silnych eksplozji.

Tultepec jest oddalony o około 32 kilometry od Meksyku. Już dwukrotnie dochodziło tam do eksplozji. W 2016 roku zginęło tam podczas wybuchów ponad 40 osób. Wówczas wystosowano do władz kraju liczne apele o zamknięcie rynku, jednak prezydent Enrique Pena Nieto obiecał go jeszcze rozbudować i pomóc setkom lokalnych rzemieślników, którzy w wyniku tragedii stracili środki do życia.

