U progu sławy? Nazywają się jak słynni aktorzy. Mieli szansę zabłysnąć

Zaskakujący apel władz do mieszkańców miasta. „Bierzcie prysznic w parach”

Z nietypową prośbą zwrócono się do mieszkańców Samary w Rosji. Zaapelowano, by oszczędzać wodę w związku z jej większym zużyciem w czasie mundialu. Zaproponowano, by... brać prysznic w parach.