Niebezpieczny incydent w cyrku. Słoń spadł z areny i wpadł na publiczność

Do wypadku doszło w niemieckim Osnabruck. Niemal na koniec cyrkowego show zaplanowano występ słoni indyjskich. W pewnej chwili jeden z trzech znajdujących się na arenie słoni zaczął spychać inne zwierzę, które znalazło się na krawędzi cyrkowego ringu i przez barierki wpadło na miejsca dla publiczności. Jak podaje Berliner Morgenpost, winowajczynią zamieszania była słonica Kenia, która kilka tygodni temu wyrwała ogrodzenie swojego boksu i udała się na spacer ulicami niemieckiego miasteczka Neuwied.

Wypadek wyglądał na dość poważny, jednak szczęśliwie zwierzęciu nic się stało. Lekko ranny w nogę został jeden z widzów, który po opatrzeniu przez obecnych na miejscu ratowników medycznych mógł kontynuować oglądanie cyrkowych popisów. Incydent, do którego doszło w Osnabruck stał się dla obrońców praw zwierząt okazją do tego, aby przypomnieć, że zwierzęta w cyrkach są poddawane tresurze i męczone, dlatego organizacje ekologiczne od lat apelują do samorządów o wydanie zakazów wpuszczania cyrków do miast.

