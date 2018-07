„Historyczne” ulewy w Japonii. Kilkadziesiąt ofiar i ponad 1,5 mln ewakuowanych mieszkańców

Japońska agencja meteorologiczna wydała ostrzeżenia pogodowe w czterech prefekturach na zachodniej wyspie Honsiu. Ulewy w Japonii trwają od czwartku i doprowadziły do powodzi oraz występowania lawin błotnych. Jak podaje ABC News, najbardziej dotknięta skutkami żywiołu została prefektura Hiroszima, gdzie zginęło co najmniej 15 osób. Wielu mieszkańców ignoruje apele dotyczące ewakuacji z zagrożonych terenów i decyduje się na pozostanie w swoim domach. Informacja o konieczności udania się w bezpieczne miejsce dotyczy niemal 5 mln ludzi. Z najnowszych danych wynika, że powodzie i osuwająca się ziemia doprowadziły do śmierci co najmniej 51 osób.

Szokujące zdjęcia i fatalne prognozy

Na materiałach publikowanych w mediach społecznościowych widać skalę zniszczeń w Japonii. Można zobaczyć zrujnowane domy oraz śmigłowce uczestniczące w akcji ratunkowej.

Meteorolodzy ostrzegają, że to nie koniec gwałtownej pogody w Japonii. Opady określane jako „historyczne” mają się jeszcze utrzymać. Cały czas ulewom towarzyszy silny wiatr.

