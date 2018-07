Danone bada skargi dot. mleka w proszku. „Pachnie, jak zepsute. Dzieci chorują”

Danone niedawno zmienił recepturę w trzech formułach mleka Aptamil. Setki rodziców z Wielkiej Brytanii skarży się teraz na to, że powoduje ona, że ich dzieci chorują. Chodzi głównie o nudności, rozstrój żołądka, biegunkę czy wymioty.

Firma zapewniła, że przeprowadziła obszerne kontrole bezpieczeństwa, jednak „bardzo poważnie traktuje wszystkie opinie” . Producent bada wszystkie skargi złożone przez rodziców. Ponadto została założona specjalna infolinia, z której rodzice skorzystać mogą w celu uzyskania porady. Skargi dotyczą także ceny produktu. Teraz porcja mleka Aptamil wynosi 800 gram, wcześniej było to 900 gram. Wciąż jednak rodzice z Wielkiej Brytanii płacą za produkt tyle, co wcześniej – około 11 funtów.

W rozmowie z BBC niektóre z matek przekazały, że nowa receptura jest wadliwa, ponieważ mleko nie rozpuszcza się w butelce i powstają „grudki” proszku. – Pachnie inaczej, jak zepsute mleko, czy takie które zostawimy poza lodówką na jeden dzień – tłumaczy Rosie Menzies z Lymington. Jak opowiada kobieta, jej 11-miesięczny syn Harry zachorował tuż po tym, jak podała mu butelkę po raz pierwszy. Później nie chciał już wcale mleka, aż do czasu, gdy kobieta zaczęła podawać mu mleko innej firmy.

Oświadczenie Danone

W odpowiedzi na wiele skarg firma Danone zapewniła w oświadczeniu, że „jakość i bezpieczeństwo produktów jest priorytetem” . „Wprowadziliśmy ostatnio nową recepturę produktu Aptamil i zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre rodziny nie uznały zmiany za łatwą. Podjęliśmy szeroko zakrojone kontrole jakości i bezpieczeństwa, w tym teksty kliniczne i testy produktów. Wyniki wykazały, że dzieci dobrze reagują na formułę i że jest ona bezpieczna” – zapewniono. Producent dodaje, że na nowych opakowaniach objaśniono też nową instrukcję mieszania pożywienia, ponieważ wymaga tego nowa formuła.

Poinformowano, że zmienione zostały receptury trzech produktów: Aptamil First Infant Mleko, Aptamil Follow On i Aptamil Growing Up.