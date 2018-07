Donald Tusk ripostuje Trumpa. „Ameryko doceń sojuszników, nie masz ich tak wielu”

Już w środę 11 lipca w Brukseli rozpocznie się szczyt NATO. „The Washington Post” przypomina, że Donald Trump od pewnego czasu w negatywny sposób wypowiada się na temat wydatków państw europejskich na obronność. Zdaniem amerykańskiego przywódcy są one zbyt niskie.

Riposta na Twitterze

Dzień przed szczytem NATO, podczas którego zostanie omówiona m.in. właśnie kwestia wydatków na obronność, Unia i NATO podpisały deklarację o bezpieczeństwie. Jak podaje agencja Reutera, Tusk po podpisaniu dokumentu, zwrócił się bezpośrednio do rządu Stanów Zjednoczonych. – Droga Ameryko, doceń swoich sojuszników, w końcu tak wielu ich nie masz – powiedział były szef polskiego rządu.

Wcześniej Trump napisał, że przygotowuje się do wyjazdu do Europy. „Stany Zjednoczone wydają wiele razy więcej niż inne państwo, by ich chronić. To nie w porządku wobec amerykańskiego podatnika” – napisał prezydent USA na Twitterze, nawiązując tym samym do wydatków swojego rządu na obronność w Europie.

Tusk nie pozostał mu dłużny. „Drogi Donaldzie Trumpie. Stany Zjednoczone nie mają i nie będą miały lepszego sojusznika niż UE. Wydajemy na obronę znacznie więcej niż Rosja i tyle samo, co Chiny. Mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, iż jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwa, czego nie można powiedzieć z pewnością o rosyjskich i chińskich wydatkach” – podsumował przewodniczący Rady Europejskiej.

