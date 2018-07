Donald Trump opublikował na Twitterze list, który otrzymał od Kim Dzong Una

List datowany jest na 6 lipca i został przekazany sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo, podczas gdy przebywał on w Pjongjangu w zeszłym tygodniu, gdzie odbywały się rozmowy na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. „Bardzo przyjemna notatka od Kim Dzong Una. Dokonuje się wielki postęp” – skomentował Trump, publikując list na Twitterze.

W liście brakuje szczegółów dotyczących statusu rozmów dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Kim Dzong Un wielokrotnie zwraca się do Donalda Trumpa „Wasza Ekscelencjo” . „Mocno wierzę, że silna wola, szczere wysiłki i wyjątkowe podejście moje oraz Waszej Ekscelencji Pana prezydenta, mające na celu otwarcie nowej przyszłości miedzy KRLD i USA, z pewnością dojdzie do skutku” – pisze Kim. Dalej prezydent Korei Północnej stwierdza, że szczyt w Singapurze i list, pod którym wspólnie się podpisali, „rzeczywiście będzie początkiem znaczącej podróży” .

Jak pisze CNN, do opublikowania listu przez Trumpa doszło podczas gdy rośnie sceptycyzm wobec gotowości Pjongjangu do denuklearyzacji. Komentatorzy zwracają uwagę na to, że chociaż Pompeo w ubiegłym tygodniu przy okazji wizyty w Pjongjangu spotkać się miał z Kim Dzong Unem, ostatecznie do tego spotkania nie doszło.