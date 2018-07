Miała romans z politykiem, jest podejrzewana o kradzież. Grozi jej więzienie

O tej sprawie poinformował m.in. „Fakt”. 24 -letnia Olga Sinturewa jest modelką i przeprowadziła się z Kazania do Moskwy. Tam w ubiegłym roku poznała posła nacjonalistycznej partii LDPR, Siergieja Żigarewa. Polityk, mimo iż ma żonę i trójkę dzieci, wdał się w romans z Sinturewą.

Zażądał zwrotu prezentów

Związek trwał niemal rok. W tym czasie poseł obsypywał Sinturewą drogimi prezentami. Modelka otrzymała m.in. nowego mercedesa, biżuterię oraz futra. Po 10 miesiącach para się rozeszła, a Żigarew zażądał od 24-latki zwrotu prezentów. Ta nie chciała pozbyć się kosztowności, polityk postanowił więc osobiście pofatygować się do mieszkania dawnej ukochanej. W trakcie rozmowy między Żigarewem i Sinturewą doszło do kłótni. Zainterweniował nowy partner modelki, który pobił polityka. Deputowany trafił do szpitala, a po powrocie do hotelu Marriott zorientował się, że skradziono mu 20 mln rubli.

Śledczy zatrzymali w tej sprawie Sinturewą oraz towarzyszącego jej mężczyznę. Ich wizerunki miały być zarejestrowane na monitoringu w hotelu. Jeśli potwierdzą się doniesienia, parze może grozić więzienie.

