Odeszła z armii, została modelką fitness. Jej zdjęcia i nagrania robią furorę

Profil Alysii Magen na Instagramie śledzi ponad 280 tys. osób. Amerykanka publikuje tam nie tylko zdjęcia, ale także nagrania będące instrukcją do wykonywania różnych ćwiczeń. Okazuje się, że jest to całkiem dochodowe zajęcie. Jak podaje portal news.com.au, Magen obecnie zarabia ok. 80 tys. dolarów rocznie dzięki prowadzeniu konta w mediach społecznościowych.

Jak zarabia?

Magen spędziła dziewięć lat w amerykańskich siłach powietrznych. Pracowała tam jako technik dentystyczny do czasu, aż odkryła swoje prawdziwe powołanie. Teraz powtarza, że liczba fanów i obserwujących jest drugorzędna. – Liczby w mediach społecznościowych nie mają znaczenia, jeśli nie wiesz, co robisz – powiedziała w rozmowie z mediami.