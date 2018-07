Jechał autem bez kierownicy i fotela. Kierował kluczem nastawnym, siedział na wiadrze

Kierowca Peugeota 206, który nie powinien znaleźć się na drodze, siedział w środku samochodu na wiadrze, ponieważ auto nie miało przedniego fotela. Na tym jednak nie koniec. Samochód pozbawiony był też chyba jednego z najważniejszych elementów, czyli kierownicy. W jej miejscu policjanci ujrzeli klucz nastawny.

Dzięki uprzejmości policjantów sami możemy teraz podziwiać to, jak wyglądał samochód zatrzymany do kontroli. Podzielili się oni w sieci jego zdjęciami. „Tak, to jechało po drodze. I tak – kierowca siedział na wiadrze i sterował autem za sprawą dwóch kluczy nastawnych” – potwierdzili policjanci.