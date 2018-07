Były dyrektor CIA: Komentarze Trumpa są nie tylko kretyńskie. On siedzi u Putina w kieszeni

Impeachment, czyli procedura mogąca pozbawić prezydenta USA zajmowanego stanowiska, to zdaniem byłego szefa CIA konieczność, po ostatnich działaniach Donalda Trumpa. John O. Brennan skrytykował spotkanie przywódcy swojego kraju z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, którego służby podejrzewają o wpływanie na przebieg ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych. „Dlaczego Trump spotkał się sam na sam z Putinem?” – pytał Brennan w poniedziałek 16 lipca na Twitterze. „Jak Putin wykorzysta to, co Trump stara się ukryć, by dać Rosji przewagę i zranić Amerykę?” – pisał krótko przed konferencją obu polityków.

Dwie godziny później były szef amerykańskiego wywiadu nie miał już złudzeń co do swojego prezydenta. Jego zachowanie na konferencji prasowej w Helsinkach ocenił jako spełniające wymogi konieczne do wszczęcia procedury impeachmentu. „To było bliskie zdrady. Komentarze Trumpa były nie tylko kretyńskie, on w całości siedzi w kieszeni Putina” – oceniał Brennan. „Republikańscy patrioci: Gdzie jesteście?” – pytał na Twitterze.

Podczas konferencji prasowej prezydent Trump stwierdził, że bardziej ufa Władimirowi Putinowi niż amerykańskiemu wywiadowi i swoim własnym urzędnikom. Skrytykował śledztwo prowadzone przez prokuratora specjalnego Roberta Muellera, podczas którego doszło do oskarżenia 12 rosyjskich oficerów wywiadu o popełnienie przestępstw związanych z wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku. Wyraził też nadzieję na zacieśnianie relacji z Rosją.

Spotkanie Trumpa z Putinem

Po trwającym ponad dwie godziny spotkaniu w cztery oczy prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji wystąpili podczas wspólnej konferencji prasowej. W trakcie przemówienia obydwaj politycy mówili o „sukcesie” rozmów, w trakcie których poruszone zostały kwestie takie jak interwencja w Syrii i oskarżenia o rosyjski wpływ na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

Przemawiając jako pierwszy, prezydent Rosji ocenił, że spotkanie z Donaldem Trumpem było owocne i przypominało rozmowy biznesowe. Putin zaznaczył przy tym, że relacje miedzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją są skomplikowane. – Dla wszystkich jest jasne, że nasze stosunki bilateralne przechodzą przez skomplikowany etap. Niemniej te przeszkody, obecne napięcie, napięta atmosfera zasadniczo nie mają solidnych podstaw – dodał Putin.

Władimir Putin po raz kolejny zapewnił, że „Rosja nie wpływała nie zamierza wpływać na wewnętrzne sprawy Ameryki, takie jak wybory” . Prezydent Rosji dodał, że jego kraj wyraża gotowość do nawiązania współpracy także w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Do tej sprawy odnosił się kilkakrotnie także Donald Trump, który mówił o osobistych deklaracjach Putina, który zaprzeczał, jakoby Rosjanie mieli wpływać na wybory prezydenckie w 2016 roku.

Donald Trump podkreślił, że nawiązał z Putinem „otwarty i szczery dialog” . Prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował Rosjanom udanego mundialu i występu Sbornej. Jak zaznaczył, spotkanie w Helsinkach stanowi kontynuację długotrwałych stosunków dyplomatycznych miedzy krajami.

