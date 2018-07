8-latka ofiarą zbiorowego gwałtu. Sprawcy mają od 8 do 14 lat

Wstrząsające zdarzenia rozegrały się w czwartek na prowincji w rejonie miasta Dehradun. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dwaj chłopcy zwabili do domu bawiącą się przy ulicy dziewczynkę. Jak podaje „The Indian Express” , oprawcy obiecali 8-latce słodycze w zamian za to, że z nimi pójdzie. Jeden z chłopców przyznał w trakcie przesłuchania, że do popełnienia przestępstwa zainspirował ich oglądany dwa dni wcześniej film pornograficzny.

– Chłopcy wybrali tę konkretną dziewczynkę, gdyż wiedzieli, że w ciągu dnia zostaje sama w domu. Planowali zbrodnię kilka dni wcześniej – komentował Naresh Rathore, naczelnik policji z rejonu Sahaspur. Sprawcy zbiorowego gwałtu zostali przyłapani na gorącym uczynku przez krewnego jednego z nich. Ten nie zawiadomił jednak policji, a jedynie odesłał 8-latkę do domu.

Dziewczynka, która według biegłych wciąż znajduje się w szoku, opowiedziała matce o tym, co ją spotkało, dopiero po dwóch dniach od zdarzenia. Tego samego dnia – w niedzielę – zatrzymano sprawców w wieku 8, 10, 12 i 14 lat. Chłopcy stanęli przed sądem dla nieletnich, a obecnie przebywają w poprawczaku. Policjanci zatrzymali dodatkowo właściciela smartfona, na którym późniejsi sprawcy gwałtu oglądali film pornograficzny.

