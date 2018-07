Czarnoskóra kobieta po raz pierwszy wygrała konkurs Miss Universe Wielkiej Brytanii

25-letnia Dee-Ann Rogers pochodzi z Anguilli, brytyjskiego terytorium na Karaibach. W konkursie Miss Universe rywalizowała z 40 kobietami. Jak podaje „Independent” , tegoroczna laureatka jest pierwszą czarnoskóra kobietą, której przyznano tytuł od premierowej gali zorganizowanej w 1952 roku.

– Adrenalina jeszcze nie opadła – powiedziała Dee-Ann Rogers i dodała, że jeszcze nie dotarło do niej, jaki sukces osiągnęła. – Jestem z siebie bardzo dumna – przyznała. 25-latka stwierdziła, że wręczenie tytułu czarnoskórej kandydatce jest dowodem na długo oczekiwaną zmianę w branży. – Różnorodność znajduje swoje miejsce na całym świecie, jest wiele przykładów – wyjaśniła. – Standardy urody zmieniają się i jest to ekscytujący czas dla kobiet ze wszystkich środowisk – oceniła.

Miss Universe Wielkiej Brytanii

Miss Universe Wielkiej Brytanii to konkurs odbywający się każdego roku. Biorą w nim udział kobiety w wieku od 18 do 28 lat. Rywalizacja trwa jeden dzień i składa się z trzech rund: wywiadu indywidualnego z jury, części na wybiegu, podczas której kandydatki prezentują się w sukniach oraz strojach kąpielowych. Pięć najwyżej ocenionych kobiet przechodzi do kolejnego etapu. Muszą zmierzyć się z pytaniami, na które wcześniej nie miały możliwości przygotować odpowiedzi.

