Iluzjonistka jedyna w swoim rodzaju. Te zdjęcia budzą zdumienie

Mirjana Kika Milosevic określa siebie samą jako „iluzjonistkę skóry” oraz „kreatywną artystkę make-up”. Pochodząca z Serbii artystka nadaje pojęciu iluzji nowego znaczenia. Do swoich „prac” używa jedynie kosmetyków do makijażu oraz farb przeznaczonych do malowania po skórze.

Iluzja optyczna

Milosevic prowadzi na Instagramie profil, który śledzą 274 tys. osób. Na czym polegają iluzje tworzone przez Serbkę? Artystka używa czarnego tła i tak dobiera kolory farb i kosmetyków, by kreować samą siebie jako „dzieło sztuki”. Tym samym używając czarnej farby np. na brzuchu czy innych częściach ciała sprawia, że one „znikają”. Jest to rzecz jasna iluzja optyczna, ale trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Wydawać by się mogło, że takich efektów nie można uzyskać wyłącznie przy użyciu kosmetyków i farb. Ci, którzy insynuują, że Milosevic „wspomaga” się grafiką komputerową, powinni obejrzeć nagrania artystki w serwisie YouTube oraz na Instagramie. Tam Serbka pokazuje krok po kroku, jak tworzy swój oryginalny, będący iluzją makijaż.

