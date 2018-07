Trump zmienia zdanie i atakuje Putina. „Jest odpowiedzialny za ingerencję w wybory”

Donald Trump powiedział w wywiadzie dla stacji CBS, że uznaje Władimira Putina za winnego w tej kwestii, ponieważ to on jest przywódcą Rosji. – On jest odpowiedzialny za swój kraj, tak jak ja biorę odpowiedzialność za rzeczy, które dzieją się w moim kraju – dodał.

Trump wycofał się ze swoich słów

Dzień po szczycie w Helsinkach Trump oświadczył, że... się przejęzyczył. Chodzi o jego wypowiedź, w której zanegował ustalenia amerykańskiego wywiadu dotyczące ingerencji Rosji w przebieg wyborów prezydenckich w 2016 roku.

– Zdałem sobie sprawę, że konieczne jest pewne doprecyzowanie. To powinno być jasne, sądziłem, że jest jasne, ale chcę wyjaśnić, na wypadek, gdyby jednak nie było – tłumaczył prezydent USA. Trump stwierdził, że w kluczowym momencie swojego wystąpienia pomylił się i użył słowa „miałaby” zamiast jego zaprzeczenia „nie miałaby”. – Zdanie powinno brzmieć: „Nie widzę żadnego powodu, dla którego to nie Rosja miałaby ingerować w wybory w USA” – oświadczył prezydent USA.

Szczyt w Helsinkach

Po trwającym ponad dwie godziny spotkaniu w cztery oczy prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji wystąpili podczas wspólnej konferencji prasowej. W trakcie przemówienia obydwaj politycy mówili o „sukcesie” rozmów, w trakcie których poruszone zostały kwestie takie jak interwencja w Syrii i oskarżenia o rosyjski wpływ na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

