Komisja Europejska pozwała Węgry do Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o imigrantów

Agencja Reutera przekazała, że KE wydała 19 lipca stosowne oświadczenie, w którym potwierdzono, że sprawa Węgier została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ma to związek z „nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących azylu i powrotu do UE” . Stwierdzono także, że węgierskie ustawodawstwo, które kryminalizuje działania wspierające składanie wniosków o azyl, nie było zgodne z przepisami UE. To według unijnego organu, musi się zmienić. W tej sprawie wszczęto odrębną procedurę.

„Stop Soros”

KE wdrożyła procedurę o naruszenie prawa w sprawie pakietu ustaw antyimigracyjnych nazywanych „Stop Soros”. „Budapest Business Journal” wyjaśnia, że dotyczy to planu zarządzania kryzysem migracyjnym, który węgierski rząd wielokrotnie przepisywał inwestorowi urodzonemu na Węgrzech –Georgowi Sorosowi.

Pakiet ten umieścił pomoc dla „nielegalnej imigracji” w kodeksie kryminalnym. Pomoc ta dotyczy osób, które przybyły do Węgier z kraju, w którym nie były prześladowane. Pierwsze przestępstwo będzie traktowane jako wykroczenie zagrożone karą pozbawienia wolności do 90 dni. Powtarzanie przestępstwa i wspieranie takiej nielegalnej działalności środkami materialnymi może skutkować karą ograniczenia wolności do roku.

