Trump powiedział, że w Czarnogórze mieszkają agresywni ludzie. Jest odpowiedź rządu w Podgoricy

Przypomnijmy, podczas wywiadu udzielonego przez Donalda Trumpa Tuckerowi Carlsonowi z Fox News, prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytano o to, dlaczego USA powinny wysłać żołnierzy, żeby bronić w razie ataku tak małego kraju jak Czarnogóra. – Czarnogóra to mały kraj z bardzo silnymi ludźmi. Oni są bardzo agresywnymi ludźmi, mogą stać się agresywni i... gratulacje – mamy III wojnę światową – odparł Trump.

Odpowiedź Czarnogóry

„Politico” w czwartek 19 lipca poinformowało, że rząd w Czarnogórze wydał oświadczenie w tej sprawie. „Czarnogóra jest dumna ze swojej historii i tradycji oraz pokojowej polityki, która doprowadziła do pozycji stabilnego państwa w regionie oraz pozycji jedynego kraju, w którym nie wybuchła wojna podczas rozpadu Jugosławii” – zaznaczono w oświadczeniu.

Dalej w komunikacie podkreślono, że Czarnogóra jako pierwsza w Europie oparła się faszyzmowi, a dzisiaj jest członkiem NATO oraz kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. Co więcej, kraj ten „przyczynia się do pokoju i stabilności nie tylko w Europie, ale na całym świecie, wraz z żołnierzami USA w Afganistanie” .

„Budujemy przyjaźnie i nie straciliśmy ani jednego sojusznika, a jednocześnie jesteśmy w stanie odważnie bronić naszych narodowych interesów. W dzisiejszym świecie nie ma znaczenia, jak duży czy mały jesteś, ale to, do jakiego stopnia pielęgnujesz wartości takie jak wolność, solidarność czy demokracja” – czytamy w oświadczeniu. Na końcu komunikatu podkreślono, że „przyjaźń oraz sojusz między Czarnogórą a Stanami Zjednoczonymi są silne i trwałe” .

Wydatki na obronność

Przypomnijmy, Czarnogóra dołączyła do Paktu Północnoatlantyckiego w czerwcu 2017 roku. Zgodnie z artykułem 5, członkowie NATO są zobligowani do pomocy w przypadku, gdy którykolwiek z ich sojuszników zostanie zaatakowany. Słowa Trumpa były komentowane w kontekście jego niedawnego udziału w szczycie przywódców państw NATO w Brukseli. Amerykański prezydent w środę 11 lipca powiedział, że państwa członkowskie NATO powinny zwiększyć swoje wydatki na obronność do... 4 procent PKB, podwajając tym samym aktualny cel o 2 procent.