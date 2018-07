Jego „Good Morning, Vietnam” poznał cały świat. Nie żyje Adrian Cronauer

W latach 1965-66 Cronauer zasłynął jako prowadzący audycję radiową „Dawn Buster”, nadawaną z Sajgonu. Do historii przeszło jego pozdrowienie „Good morning, Vietnam”. W 1979 roku przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie pracował przy scenariuszu filmu o tym samym tytule. W rolę spikera wcielił się Robin Williams, który za tę kreację został nominowany do Oscara.

Od 2001 do 2009 roku Cronauer był zaufanym doradcą Sekretariatu Bezpieczeństwa. Reprezentował tam rodziny osób będących więźniami wojennymi lub zaginionych w akcji. Był także zaangażowany w pracę z weteranami i ich bliskimi. Otrzymał Medal Sekretariatu Obrony Narodowej za Wybitne Zasługi w Służbie Publicznej.

Cronauer służył w stopniu sierżanta w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz zasiadał w radzie zajmującej się upamiętnianiem inwazji w Normandii (National D-Day Memorial Board of Directors).

