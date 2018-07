„Uśmiechnięty” samolot w kształcie walenia. Airbus wprowadził nowy model

O najnowszym modelu Airbusa napisało CNN. Firma przygotowała pięć maszyn z modelu Beluga XL. Jedna z nich w czwartek pomyślnie ukończyła swój pierwszy lot testowy. Maszyna wylądowała na francuskim lotnisku Toulouse-Blagnac po nieco ponad czterech godzinach lotu.

Zadecydowali pracownicy

Przedstawiciele Airbusa przekazali, że Beluga XL przejdzie w sumie 600 godzin testów w powietrzu, które zajmą około 10 miesięcy. Po tym czasie model będzie mógł wykonywać oficjalne loty. To, co rzuca się w oczy, to wygląd maszyny. Kadłub samolotu przypomina głowę walenia. Do tego projektanci dołożyli błyszczące niebieskie oczy oraz uśmiechnięte usta. Skąd pomysł na taki wygląd maszyny?

Projekt „uśmiechniętego walenia” został wybrany przez personel Airbusa w sondażu, w którym 20 tys. pracowników otrzymało możliwość wyboru designu spośród sześciu przygotowanych. Pomysł umieszczenia na samolocie wizerunku tego ssaka zyskał poparcie 40 proc. głosujących.

Oryginalny model Belugi powstał w 1994 roku. 20 lat później Airbus zdecydował się na budowę nowej wersji. Samoloty będą transportowały części maszyn Airbusa między fabrykami w Europie. „Starsza” Beluga może przenosić m.in. skrzydła samolotu A340. Beluga XL jest o sześć metrów dłuższa i o metr szersza, przez co zapewnia 30 proc. więcej powierzchni. Co więcej, umożliwia załadowanie na pokład materiałów ważących sześć ton więcej niż w przypadku pierwszego modelu.

