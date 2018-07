Problemy kolejnych polskich turystów. Koczują na lotnisku

Biuro ITAKA nie ma ostatnio dobrej passy. Kolejni klienci firmy mają problem z powrotem do Polski. Tym razem grupa polskich turystów koczuje na lotnisku w tureckim Bodrum. Polacy przebywają tam od czwartku. Taką informację przekazało RMF FM. Radio podało, że na lotnisku koczują także klienci biura TUI.

„Siedzimy głodni, zmęczeni”

Z dziennikarzami rozmawiał pan Karol, który wraz z innymi podróżującymi czeka na lotnisku. Mężczyzna skarży się na brak kontaktu ze strony touroperatorów oraz brak jakiejkolwiek pomocy. – Siedzimy głodni, zmęczeni na lotnisku, bez żadnych informacji, bez żadnego rezydenta, kogoś, kto nam by na powiedział, co się dzieje – powiedział pan Karol.

Polacy mieli wrócić do Polski linią czarterową Travel Service. Z informacji przekazanym im na lotnisku wynika, że powrót do kraju jest planowany dzisiaj na godzinę 19.

Nie pierwszy taki przypadek

Dwa dni temu pisaliśmy o tym, że 200 pasażerów – klientów biura podróży ITAKA koczowało na lotnisku w Warnie. Biuro podróży ITAKA przekazało, że powodem opóźnienia są problemy linii czarterowej Travel Service. RMF FM poinformowało, że samolot, który poprzedniego dnia wieczorem miał zabrać turystów z Warny, najpierw się zepsuł, a gdy udało się go naprawić, skończył się czas pracy pilotów.

– Samolot miał odlecieć we wtorek ok. 21.50. Z niewiadomych przyczyn okazało się, że samolotu nie ma – mówiła wówczas w rozmowie z TVP Info jedna z uczestniczek wycieczki. – Na lotnisku znajduje się ok. 200 osób, z czego 40 to dzieci. Główna infolinia ITAK-i przestała odbierać od nas telefony. Rezydenci natomiast stwierdzili, że to nie ich problem, ponieważ jesteśmy już po odprawie i przeszliśmy bramki – dodała.

Czytaj także:

„Uśmiechnięty” samolot w kształcie walenia. Airbus wprowadził nowy model