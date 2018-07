Książę George kończy pięć lat, ma nowy portret. Uwagę przykuwa pewien szczegół

Galeria:

Książę George skończył pięć lat. Jak się zmieniał?

Najnowsza oficjalna fotografia księcia została wykonana przez Matta Porteousa w ogrodach Clarence House po chrzcinach księcia Ludwika. „The Telegraph” informuje, że członek rodziny królewskiej ma na sobie wartą 42 funty koszulkę Amaia Kids. Brytyjski portal zwraca uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy jego rodzice postawili na tę markę – George wcześniej wielokrotnie widywany był w białej koszulce z niebieskimi obszyciami. Została ona uwieczniona na fotografiach z okazji chrztu Ludwika i zdjęciach z tegorocznego Trooping the Colour. Także rok wcześniej George pozował do urodzinowego zdjęcia w koszuli tej marki. Media na Wyspach wielokrotnie zwracały uwagę na swoistą „oszczędność” Kate, która – podobnie jak inne matki – zakłada dzieciom ubrania po starszym rodzeństwie.

Książę Cambridge

Jerzy Aleksander Ludwik, książę Cambridge, urodził się 22 lipca 2013 roku w Londynie jako pierwsze dziecko Williama i Kate. Po swoim dziadku i ojcu, jest trzecią w kolejce osobą do sukcesji brytyjskiego tronu. Doczekał się dwójki rodzeństwa – Charlotte i Louisa. Od stycznia 2016 roku książę uczęszczał do przedszkola Westacre Montessori School Nursery w hrabstwie Norfolk, a 7 września 2017 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej Thomas's School w Battersea w Londynie.

