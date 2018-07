Dwaj Polacy skazani na dożywocie w Wielkiej Brytanii. Brutalnie zamordowali 36-latka

Metropolitan Polce, czyli brytyjska formacja policyjna, przekazała informację o wyroku w sprawie morderstwa, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku w Londynie. Wówczas to 36-letni Sukhijit Dhariwal wracał z pracy do domu. Po drodze postanowił zajść do baru, gdzie spędził czas w towarzystwie dwóch przyjaciół. Następnie odwiedził inny pub, który opuścił ok. godz. 1 w nocy. W drodze do domu został zaatakowany przez dwóch Polaków.

Trzy ataki

Napastnicy najpierw uderzyli mężczyznę i pchnęli go na ziemię, a następnie uciekli. Po ok. 10 minutach wrócili i znowu zaatakowali 36-latka, wielokrotnie go kopiąc. Polacy wykorzystali fakt, że ich ofiara jest poobijana, okradając ją i uciekając z miejsca zdarzenia. Gdy wydawało się, że na tym skończą prześladowanie 36-latka, znowu wrócili, tym razem uzbrojeni w noże. Zaczęli dźgać 36-latka tak zaciekle, że przecięli mu tętnicę w nodze.

Krwawiący mężczyzna został kilka minut później znaleziony przez policjantów, którzy próbowali go uratować. Na miejsce zdarzenia przyjechało pogotowie, jednak na pomoc było już za późno. Dhariwal zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był uraz głowy oraz liczne rany kłute.

Szybkie oskarżenie

Dzięki zeznaniom świadków udało się dotrzeć do miejsca, w którym mieszkali Polacy. Funkcjonariusze na klamce do drzwi wejściowych oraz w środku mieszkania natrafili na ślady krwi. Napastnicy zostali znalezieni na strychu, gdzie próbowali się ukryć. Zakrwawione części odzieży schowali w różnych zakątkach mieszkania. Test DNA potwierdził, że krew znajdująca się na ubraniach i w mieszkaniu, należała do Dhariwala. W domu napastników znaleziono także rzeczy należące do ofiary.

Po otrzymaniu niezbitych dowodów policja potrzebowała mniej niż 48 godziny, by oskarżyć 35-letniego Sebastiana Sz. oraz 19-letniego Dariusza B. 19 lipca ich proces dobiegł końca. Obaj mężczyźni zostali skazani na dożywocie. Sebastian Sz. może ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 30, a Dariusz B. po 25 latach odsiadki. Prowadzący śledztwo inspektor John Massey nazwał morderstwo „bezsensownym i brutalnym”. Przypomniał, że Sukhijit Dhariwal miał żonę oraz małe dziecko.

