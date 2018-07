„Dziękuję wszystkim polskim strażakom”. Entuzjazm w Szwecji po przyjeździe Polaków

"Aftonbladet" o "gorącym powitaniu"

Entuzjastyczne powitanie polskich strażaków relacjonuje także tabloid "Aftonbladet". Dziennik zwraca uwagę, że Polacy jako jedni z pierwszych odpowiedzieli na apel o pomoc ze strony Szwecji.



Dagens Nyheter o pomocy Polaków

O konwoju polskich strażaków i żywiołowych reakcjach Szwedów na jego przejazd pisze w internetowym wydaniu także liberalny "Dagens Nyheter", jeden z czołowych szwedzkich dzienników.



"Expressen" dziękuje po polsku

Polskie "dziękuję" znalazło się w tytule newsa na stronie dziennika "Expressen". "Bez współpracy międzynarodowej znacznie trudniej byłoby poradzić sobie z niszczycielskimi pożarami lasów" - twierdzą dziennikarze. "Expressen" zachęca, by Szwedzi do słownika polskich wyrazów, które znają, oprócz "piwa", dołożyli też "dziękuję".



22 wozy, 70 strażaków i... kawa

Portal z Värnamo opisuje zdziwienie mieszkańców, gdy do tankowania i na przerwę na kawę stanęły 22 wozy strażackie z około 70-osobową załogą. "W niedzielę konwój przejeżdżał przez cały kraj, a w wielu miejscach ludzie gromadzili się na mostach nad trasą E4 i pozdrawiali strażaków" - czytamy.



SVT o fenomenie filmu z Polakami

Szwedzka telewizja publiczna SVT na swoim portalu internetowym zamieściła film z przejazdu konwoju polskich wozów strażackich. Jak pisze, nagranie stało się fenomenem w mediach społecznościowych. Widać na nim szwedzkich strażaków pozdrawiających przyjeżdżających im z odsieczą polskich kolegów. - To było wspaniałe uczucie, widzieć tych wszystkich polskich strażaków, pozdrawiających nas i machających, gdy przejeżdżali pod wiaduktem - relacjonował Mikael Andersson, jeden ze świadków przemieszczania się konwoju.

W poniedziałek polscy strażacy dotarli do miejscowości Sveg w Szwecji, gdzie pomogą gasić pożary lasów wywołane niespotykaną w Skandynawii falą upałów. Grupa 139 strażaków, która dysponuje 44 samochodami ratowniczo-gaśniczymi, jest gotowa do działań.

W sobotę 21 lipca ratownicy wraz ze sprzętem gaśniczym przypłynęli promem ze Świnoujścia do Trelleborga. W niedzielę konwój Państwowej Straży Pożarnej dojechał na miejsce akcji gaśniczej, czyli do miejscowości Sveg w środkowej części kraju.

Entuzjastyczne przywitanie

Strażaków na trasie przejazdu serdecznie witali mieszkańcy szwedzkich miejscowości. Stojąc na ulicach i wiaduktach, często przystrojonych polskimi flagami, pozdrawiali przejeżdżający konwój. Wdzięczności z pomocy polskich służb w walce z ogniem trawiącym miejscowe lasy, nie kryją także przedstawiciele szwedzkiego rządu. – Tego typu powitanie wzrusza i mobilizuje do jeszcze większej pracy, było nam bardzo miło – powiedział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Działania służb polskich planowane są na okres do 14 dni. W tym czasie strażacy będą samowystarczalni pod względem logistycznym (własne namioty i wyżywienie) oraz medycznym (w skład grupy wchodzą również ratownicy medyczni).

Wyjazd do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z ogniem.

