Polak ranny po rasistowskim ataku w Edynburgu. Policja szuka sprawców

19-latek z Polski miał zostać zaatakowany w momencie, gdy wysiadł z autobusu w sobotę w Davidson Mains w sobotę 21 lipca około godz. 23:30. Z informacji BBC wynika, że nastolatek był ze swoim kolegą, kiedy obaj zostali zaczepieni przez grupę młodych ludzi. 19-latek usłyszał rasistowskie teksty pod swoim adresem. Próbował się bronić i postawił się napastnikom, ale po chwili został zaatakowany od tyłu.

Policja: Atak na tle rasistowskim