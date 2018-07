Katastrofa zapory wodnej. Wiele ofiar i setki zaginionych

Wiele ofiar i nieznana liczba zaginionych - to skutki tragedii, do której doszło na południu Laosu. Runęła tam zapora wodna, co doprowadziło do uwolnienia ogromnej ilości wody.

Do katastrofy doszło 23 lipca wieczorem w południowo-wschodniej prowincji Attapeu. W wyniku zawalenia się tamy, doszło do uwolnienia 5 miliardów metrów sześciennych wody. Z doniesień lokalnej agencji prasowej wynika, że runięcie zapory doprowadziło do gwałtownych powodzi w co najmniej 6 wioskach. Dach nad głową mogło stracić nawet 6 tys. osób. Na razie nie ma dokładnych danych dotyczących liczby poszkodowanych. Jak podaje BBC, potwierdzono śmierć kilku osób, ale zaginionych jest co najmniej kilkaset. Ofiar śmiertelnych może być o wiele więcej. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia, na których można zobaczyć skutki katastrofy. Według Sky News, tama, która uległa zniszczeniu cały czas była w budowie. Czytaj także:

