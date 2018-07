Beyonce i Jay-Z wyruszają w podróż luksusowym jachtem. Tak wygląda w środku

Gwiazdy znane są ze swojego zamiłowania do luksusów. W swojej nowej piosence Beyonce chwali się, że jej „praprawnuki już są bogate”. Nikogo nie powinno więc dziwić, że gdy para wyjeżdża na wakacje, to nie oszczędza gotówki. Jacht wypożyczony został od miliardera ze Stanów Zjednoczonych Shahida Khana, który ostatnio zyskał rozgłos, gdy wyraził chęć kupienia stadionu Wembley. „Kismet” – jacht którego jest właścicielem, ma na pokładzie własny salon piękności, salę kinową, lądowisko dla helikopterów, a nawet pełnowymiarowe boisko do koszykówki.

Para na wakacje wybrała się ze swoimi dziećmi, sześcioletnią Blue Ivy oraz trzynastomiesięcznymi bliźniakami Rumi i Sir. O ile gwiazdy nie zabiegają o uwagę i wyglądają na zrelaksowanych, to ogromny luksusowych jacht, którym się poruszają, ciężko przeoczyć. Długa na prawie sto metrów jednostka została zaprojektowana przez czołowych twórców łodzi wypoczynkowych – Reymonda Langtona oraz Espen Oeino.