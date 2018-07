Były misjonarz skazany na 23 lata więzienia. Molestował nieletnich chłopców

Jak podaje WHSV, obecnie 40-letni James Arbaugh pracował na Haiti w latach 2008-2017. Przebywał tam jako misjonarz wysłany przez wspólnotę mennonitów, czyli odłam chrześcijaństwa zaliczanego do protestantyzmu. Z dokumentów dostarczonych przez sąd wynika, że Arbaugh wrócił w 2017 roku do Stanów Zjednoczonych po tym, jak jeden ze świadków oskarżył go o „uczestnictwo w niewłaściwym kontakcie seksualnym” z dzieckiem w Haiti i skonfrontował go z tymi doniesieniami.

Dotykanie i pieszczoty

Były misjonarz wyznał policjantom, że uczestniczył w aktach seksualnych z pięcioletnim chłopcem, który był synem miejscowego pastora. Po powrocie do ojczyzny 40-latek wyznał swojemu adwokatowi, że miał „bliższy kontakt” także z innymi dziećmi. Adwokat następnego dnia złożył w tej sprawie report odpowiednim służbom. Po tym Arbaugh został aresztowany, a kilka dni temu skazano go na 23 lata więzienia.

Okazało się, że Arbaugh podróżował między różnymi wspólnotami na terenie całego kraju. Prokuratorzy, którzy zajmowali się sprawą przyznali w rozmowie z mediami, że były misjonarz zawiązywał przyjaźnie z chłopcami w tych społecznościach i przygotowywał ich do kontaktu seksualnego, „aby pewnego dnia jego ofiary były otwarte na bardziej znaczący kontakt seksualny”. N astępnie angażował się w kontakt seksualny z nieletnimi.

W toku śledztwa 40-latek wyznał, że obcował z co najmniej 15 nieletnimi chłopcami. Najczęściej dotykał ich genitaliów. Oprócz tego wymienił pieszczoty i seks oralny. Brian Benczkowski, który kieruje pionem kryminalnym Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że Arbaugh „był wilkiem w owczej skórze” . – Pozował na bezinteresownego misjonarza, a w rzeczywistości wykorzystywał swoją pozycję do żerowania na dzieciach narażonych na wykorzystanie seksualne w jednym z najuboższych rejonach świata – dodał.

Czytaj także:

Tragiczne wieści z Afryki. W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł polski misjonarz