Naukowcy: Odkryliśmy jezioro pod powierzchnią Marsa. Może tam istnieć życie

Wykryty przez badaczy zbiornik o średnicy około 20 kilometrów ma kształt zaokrąglonego trójkąta i znajduje się około 1,5 kilometra pod powierzchnią lodu. To, czy istnieje życie poza Ziemią, jest jednym z najważniejszych pytań w nauce. Badacze zaznaczają, że lata może trwać zweryfikowanie, czy rzeczywiście coś „żyje” w akwenie wodnym, które przypomina jezioro subglacjalne na Ziemi.

– Jest to miejsce na Marsie, gdzie znajduje się coś, co najbardziej przypomina habitat, miejsce, w którym może istnieć życie – powiedział naukowiec planetarny Roberto Orosei z Istituto Nazionale di Astrofisica we Włoszech, który kierował badaniami opublikowanymi w czasopiśmie „Science”. – Takie środowisko nie jest idealnym miejscem na wakacje lub miejscem, w którym mogą pływać ryby – dodał Orosei. – Istnieją jednak organizmy lądowe, które mogą przetrwać i rozwijać się w podobnych warunkach. Na Ziemi są mikroorganizmy zdolne przetrwać nawet w lodzie – wyjaśnił.

Współautor badania Enrico Flamini zaznaczył, że badaczom zajęło to długie lata analiz, nim byli pewni, że mają do czynienia z wodą na Marsie.

Mars dawno temu był cieplejszy i bardziej wilgotny. Posiadał znaczne ilości wody, o czym świadczą suche jeziora i doliny rzeczne na jego powierzchni.