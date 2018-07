Nic lepszego dziś nie zobaczycie. Reakcja husky'ego na motyla oczarowała internautów

Nagranie z udziałem Cymber i impertynenckiego motyla opublikowane zostało we wtorek 24 lipca na profilu „Fluffy Husky Tales” na Facebooku poświęconym przygodom gromady psów. Tym razem bohaterką została suczka, na której nosie usiadł sporych rozmiarów owad.

Cymber do nieproszonego gościa podeszła z pewną nieśmiałością, ale w końcu skłoniła go, by przeszedł jej na czoło i przestał przeszkadzać w patrzeniu. Mimo że pies poruszał głową, co mogło spłoszyć motyla, owad wcale nie zamierzał się z nim rozstawać. Jak poradziła sobie z tym Cymber? Zobaczcie sami!

Urocze nagranie z nią w roli głównej w mig stało się hitem mediów społecznościowych. Choć do jego publikacji mijają dopiero dwa dni, film zyskał już 14 mln wyświetleń i blisko 500 tys. udostępnień. Wideo zostało skomentowane blisko 80 tys. i zebrało 170 tys. reakcji. Nie ma co się dziwić!