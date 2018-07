To najdziwniejsze lody na świecie? Zaskakujący pomysł Szkotów

W dzisiejszych czasach twórcy lodów szukają inspiracji w najróżniejszych miejscach. Powstały już lody o smaku pizzy, a właściwie brzegów jej placka, a także mrożony deser o smaku kanapki ze smażoną wieprzowiną – podobno smakują całkiem nieźle. Wokół lodów majonezowych wybuchły jednak kontrowersje. Niektórzy internauci twierdzą że szkocka lodziarnia poszła o krok za daleko.

Niewiele osób wie, że majonez może być wykorzystywany, by sprawić aby wypieki z czekoladą były bardziej wilgotne. Jest to więc nie tylko doskonały dodatek do kanapek i frytek ale także składnik deserów. Czemu więc nowy smak lodów wzbudza takie emocje?

Pomysł trafił jednak do niektórych miłośników majonezu, którzy nie mogą się doczekać spróbowania go. Cena za gałkę to około 2 funty, jak na brytyjskie standardy nie jest ona więc zbyt wygórowana.

