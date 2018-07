Znajoma Meghan Markle w areszcie. Grozi jej nawet 20 lat więzienia

Jak podaje portal news.com.au, Loujain Al-Hathloul jest w grupie dziewięciu kobiet, które w maju zostały zatrzymane za głoszenie poglądów, które nie podobają się władzom Arabii Saudyjskiej. Aktywistki apelowały o zapewnienie większej wolności słowa oraz zakończenie dyktatury mężczyzn. Ich wystąpienia niosą za sobą poważne konsekwencje. Kobiety zostały aresztowane i oskarżone o zdradę. Grożą im surowe wyroki więzienia, a w skrajnych przypadkach nawet kara śmierci.

„Absolutnie oburzające”

Al-Hathloul jest postacią znaną także za granicami Arabii Saudyjskiej. 28-latka dwa lata temu wzięła udział w szczycie One Young World, gdzie występowała obok Meghan Markle, Emmy Watson, Cher oraz kanadyjskiego premiera Justina Trudeau. Aktywistka wzięła udział także w sesji zdjęciowej dla „Vanity Fair” gdzie pozowała z przyszłą księżną Sussex. Jej popularność najwyraźniej nie podoba się władzom. – Władze saudyjskie nie chcą, aby jakiekolwiek zmiany „szły od dołu”. Chcą zdławić wszelkie formy sprzeciwu lub aktywizmu w obronie praw człowieka. Wydaje się, że jedynymi reformami, które są do przyjęcia są te, które pochodzą z góry. To jest absolutnie oburzające – skomentowała aresztowanie aktywistek Kaarem Chehayeb z Amnesty International.

28-latka została po raz pierwszy zatrzymana w marcu. Wówczas zabroniono jej opuszczania kraju i korzystania z mediów społecznościowych. Dostosowała się do zakazu, a mimo to dwa miesiące później znalazła się wśród zatrzymanych Saudyjczyków. Amnesty International przekazało, że zatrzymane osoby przyznały się do komunikowania z wrogami Arabii Saudyjskiej i „udzielania finansowego i moralnego wsparcia wrogim elementom za granicą”.

Chehayeb przekazała, że zatrzymani zostaną teraz postawieni przed specjalnym sądem karnym, który oskarży ich o zdradę. Za to grozi kara 20 lat więzienia lub nawet wyrok śmierci. – Zostali aresztowani wyłącznie w oparciu o ich aktywizm na rzecz praw kobiet i są to sfabrykowane oskarżenia. Mogą za to dostać 20 lat więzienia. Nie można wykluczyć kary śmierci, ale spodziewamy się, że otrzymają surowe wyroki pozbawienia wolności – wyjaśniła.

