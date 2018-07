23-latek ma na twarzy guza ważącego 5 kg. Od dziecka zmaga się z poważną chorobą

Meksykanin Adrian Jurado Espino podda się operacji usunięcia z twarzy guza ważącego około 5 kilogramów. 23-latek cierpi na dysplazję włóknistą. Dotąd przeszedł 13 zabiegów, jednak guz zawsze się odradzał. – Mam nadzieję, że usuną go w całości. Oczywiście w przyszłości spodziewam się operacji skoncentrowanej na rekonstrukcji twarzy – mówił Adrian Jurado Espino, który z chorobą zmaga się od dziecka. Choroba zaczęła mu doskwierać, gdy miał jakieś 6-7 lat. Guz naciska na krtań utrudniając oddychanie i oko, sprawiając młodemu mężczyźnie duży ból.

– Na ulicy, w szkole ludzie podchodzili do mnie i pytali, co to jest, co mi się stało. Pytali dlaczego nie miałem operacji. Nie lubię, gdy pytają mnie o to. Nie lubię musieć wymyślać kłamstw, aby ich zadowolić. Ponadto, guz sprawia mi ogromny ból, czasami jest on tak wielki, że nie mogę się skupić na żadnej czynności – tłumaczył Meksykanin w rozmowie z dziennikarzami lokalnych mediów.

Czytaj także:

Pierwsza żona Robina Williamsa: Pozwalałam mu na niewierność