Schudła 105 kg. Teraz chwali się swoją metamorfozą

Historię 23-letniej Aleksandry Osipovej przedstawił „The Sun”. Rosjanka jeszcze trzy lata temu ważyła 162 kg. Teraz szczerze przyznaje, że od dzieciństwa jadła ciastka i słodycze. Mimo, iż waga jej ciała szybowała w górę, kobieta nigdy nie miała kompleksów. Nie bała się też pokazywać swojego działa. – Dorastałam w atmosferze miłości i troski. Jadłam wszystko co chciałam. Razem z mamą byłyśmy w stanie zjeść cały tort za jednym razem – przyznała w rozmowie z mediami.

Skóra na brzuchu

Sielanka skończyła się trzy lata temu, gdy Osipova miała problem ze zmieszczeniem się za uniwersyteckim ławką. Wówczas postanowiła zacząć się odchudzać. To przyniosło wymierne efekty w postaci zrzucenia 105 kg. Rosjanka nie dość, że dba o dietę, to jeszcze codziennie biega po 8 km. Do joggingu dokłada dwugodzinny trening cardio. Jedynym zmartwieniem 23-latki jest zwisająca skóra na brzuchu, która wygląda mało estetycznie. Rosjanka ma nadzieję, że uda jej się pozbyć tego problemu za sprawą operacji plastycznej.

Czytaj także:

Ważyła ponad 136 kg, teraz ma figurę modelki i chwali się efektami swojej metamorfozy