Rosyjski himalaista ewakuowany z góry Latok. Pokazano zdjęcia z akcji ratunkowej

Zdjęcia udostępnione w sieci potwierdzają to, co powiedziała koordynatorka akcji ratunkowej, Anna Piunowa. Przypomnijmy, Rosjanka przekazała, że Gukow został już przetransportowany do szpitala w Skardu i dodała, że himalaista „nie ma żadnych szczególnych odmrożeń, jest bardzo słaby, rozmawia z trudem” . Agencja TASS, powołując się na informacje z rosyjskiej ambasady w Islamabadzie podała, że stan himalaisty określany jest jako „ciężki”.

Pierwsza taka akcja w Pakistanie

Na stronie Inter Services Public Relations Pakistan opublikowano zdjęcia przedstawiające Gukowa tuż po tym, jak żołnierze z pakistańskich sił powietrznych ewakuowali go z góry Latok. Rosjanin jeszcze przed przewiezieniem do szpitala otrzymał zastrzyk. Przypomniano przy okazji, że akcja ratunkowa przeprowadzona przez armię jest pierwszą przeprowadzoną na takiej wysokości w Pakistanie.

Przypomnijmy, 25 lipca Aleksander Gukow i Siergiej Głazunow wspinali się na Latok I po jednej z najtrudniejszych grani w całym masywie Karakorum. Głazunow odpadł od ściany i zginął. Jego partner nie dość, że pozostał sam, to jeszcze bez sprzętu. Rosjanin nadał komunikat do ekipy, która pozostała w bazie. Przekazał informację o śmierci Głazunowa i poprosił o pomoc, ponieważ sam nie był w stanie zejść do bazy z wysokości 6200 metrów, na której się znajdował.

Akcję ratunkową z użyciem helikopterów przez długi czas utrudniały warunki pogodowe, w tym zalegające na zboczach góry gęste chmury.