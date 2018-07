Bawaria. Pijany Polak przejechał ciężarówką po nogach innego pijanego Polaka

W Egipcie znaleziono szczątki... miniaturowego psa. To maltańczyk

W pierwszych wiekach naszej ery w Egipcie hodowano psy-miniatury. Potwierdziło to znalezisko szczątków maltańczyka, pochodzące niemal sprzed 2 tys. lat. Odkrywcy – archeolodzy z Polski – twierdzą, są to najstarsze szczątki należące do...