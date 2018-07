Pistolety z drukarek 3D zaleją USA? Władze ośmiu stanów piszą do Trumpa ws. „ghost guns”

Batalia o broń produkowaną na drukarkach 3D trwa w rzeczywistości już od 2013 roku. To wtedy Cody Wilson pokazał światu pierwszy własnoręcznie wyprodukowany, czy też „wydrukowany” pistolet. Cyfrowe pliki umożliwiające stworzenie na domowych drukarkach 3D identycznych kopii broni szybko pojawiły się w sieci. Ich usunięcia zażądał Departament Stanu USA. W odpowiedzi organizacja Defense Distributed połączyła siły z Second Amendment Foundation i przed sądem uzyskała orzeczenie o „prawie Amerykanów do dostępu do plików z danymi technicznymi”.

Przeciwnicy poszerzania dostępu do broni alarmują, że oznacza to napływ nieograniczonej liczby pistoletów, które będą niezarejestrowane i niemalże nie do wykrycia. – Będzie mógł je posiadać każdy, niezależnie od wieku, zdrowia psychicznego i historii kryminalnej – podkreślał Bob Ferguson, prokurator stanu Waszyngton, który w imieniu ośmiu stanów zwrócił się do prezydenta Trumpa o zablokowanie dystrybucji broni tworzonej na drukarkach 3D.