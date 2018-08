Brytyjczycy mieli dać Polakowi 100 euro za tatuaż na czole. Ruszyła zbiórka na usunięcie napisu

Sprawę opisały brytyjskie i hiszpańskie media. Do zdarzenia doszło w Benidormie na Costa Blanca w Hiszpanii, dokąd Brytyjczycy wybrali się świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Jak podaje dziennik „El Mundo”, podczas wieczornej zabawy turyści wpadli na niecodzienny pomysł. Mieli zaoferować pewnemu Polakowi 100 euro w zamian za wytatuowanie sobie na czole hasła Jamie Blake, North Shields, N28. Mężczyzna o imieniu Tomek przyjechał do Hiszpanii autostopem, a podczas snu na plaży został okradziony ze wszystkich dokumentów i pieniędzy i od tego czasu jest bezdomny.

Jamie Blake: Upiłem się

Według „El Mundo” tatuaż nie został wykonany do końca, na czole mężczyzny pojawił się jedynie napis „Jamie Blake, No”, ponieważ ból był zbyt duży i cała akcja została przerwana. Sam Blake w rozmowie z „Newcastle Evening Chronicle” zaprzeczył, jakoby miało dojść do takiego zdarzenia. – Była tam grupa Irlandczyków i Tomek.(...) Upiłem się i zostałem poproszony o opuszczenie baru. Nie byłem nigdy w salonie tatuażu i z tego co wiem, on nie dostał żadnych pieniędzy – relacjonował mężczyzna. Dodał, że Tomek mieszka z jego znajomym i nie jest bezdomny.

„Oszpecili Tomka na całe życie”

Choć w całej sprawie są pewne niewiadome, faktem pozostaje to, że Polak zyskał napis na czole. Cała sytuacja wywołała oburzenie wśród internautów. Przewodnicząca Brytyjskiego Związku Biznesu z Benidormu, Karen Malin Cowles, określiła zachowanie turystów mianem skandalicznego i nieludzkiego. – Oszpecili Tomka na całe życie. To odrażające, że dorośli ludzie zachowali się w ten sposób i wykorzystali osobę znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej – tłumaczyła.

Zbiórka pieniędzy

Kobieta zainicjowała za pośrednictwem platformy crowdfundingowej Gofundme zbiórkę na rzecz Polaka. Cel to 3 tys. funtów. Pieniądze mają zostać przeznaczone na usunięcie szpecącego napisu z czoła mężczyzny i jego leczenie. Według doniesień medialnych, Polak ma problemy z kręgosłupem.