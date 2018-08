Takiego wina jeszcze nie piliście. Niebieski trunek trafił do sklepów. Ile kosztuje?

Vindigo to całkowita nowość na rynku win. Odznacza się charakterystycznym turkusowym odcieniem, co ma być zasługą miąższu czerwonych skórek winogron, które zawierają antocyjany. Za produkcję nowego wina odpowiada francuski przedsiębiorca Rene Le Bail. Trunek powstaje na południu Hiszpanii, ale sprzedawany jest tylko we Francji.

Dla niektórych może wydawać się to zaskakujące, jednak turkusowy kolor wina jest całkowicie naturalny. Rene Le Bail opisuje nowy trunek jako doskonałą propozycję do wypicia czegoś mocniejszego w lecie. – Zawiera 11 proc. alkoholu, więc nie jest to mocne wino. Ma owocowy smak, z wiśniowymi aromatami i nutami jeżyny oraz marakui – stwierdził. Butelka Vindigo kosztuje od 12 do 18 euro. Na razie nowy rodzaj trunku dostępny jest tylko w Sete na południu kraju. Do tej pory zamówiono 35 tys. butelek, by zorientować się, czy Francuzi będą chcieli pić wino o niebieskiej barwie.

„The Telegraph” przypomina, że to nie pierwsza próba wprowadzenia na francuski rynek niebieskiego alkoholu. W 2016 roku mały hiszpański startup Gik wprowadził na rynek to, co według młodych przedsiębiorców zaangażowanych w projekt było pierwszym na świecie niebieskim winem. Próby sprzedawania go we Francji były jednak sprzeczne z przepisami obowiązującymi w kraju: butelki zostały oznaczone tylko w języku angielskim i nie wyjaśniono, jaki wino ma kolor. Po trzech dniach nowy trunek zniknął z supermarketów.

Czytaj także:

Kontrowersyjny wyrok brytyjskiego sądu. Nieszczęśliwa kobieta pozostanie w związku