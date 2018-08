Zagadka Trójkąta Bermudzkiego została rozwiązana? Naukowcy mają zadziwiającą hipotezę

Trójkąt Bermudzki to nazwa obszaru Atlantyku, w rejonie Bermudów, przez fascynatów zjawisk paranormalnych uznawanego za miejsce wielu niewyjaśnionych zaginięć statków, jachtów i samolotów. Ich zdaniem na tym obszarze mają miejsce zjawiska łamiące prawa fizyki,a ponadto wykrywana jest obecność tak zwanych „obcych” – co ma ich zdaniem wyjaśniać rzekomo niewytłumaczalne zdarzenia. Nie istnieje jeden ustalony kształt trójkąta, jest on opisywany różnie w poszczególnych legendach miejskich. Według statystyk w tym obszarze nie ginie więcej niż średnia liczba obiektów znikających w innych rejonach Atlantyku.

Zupełnie innego zdania są brytyjscy naukowcy

Pomimo znacznego rozwoju technologii tajemnica Trójkąta Bermudzkiego wciąż pozostaje jedną z największych zagadek ludzkości.Pojawiały się sugestie, że do tajemniczych zaginięć przyczyniły się sporadyczne erupcje metanu z podwodnych złoży w tych rejonach. Zupełnie innego zdania są brytyjscy naukowcy. Grupa badaczy z Uniwersytetu Southampton stwierdziła, że przyczyną zatonięć okrętów czy samolotów jest nie co innego tylko zjawisko naturalne związane z występowaniem szczególnego rodzaju fal.

Badacze posłużyli się specjalnymi wewnętrznymi symulatorami, aby odtworzyć ruch wody. Fale, o których mówią, zostały po raz pierwszy odnotowane przez satelity w 1997 roku i trwały zaledwie kilka minut. Niektóre z nich miały mieć nawet 30 metrów wysokości. Naukowcy zbudowali również model USS Cyclops, ogromnego statku, który zaginął w 1918 roku. Na jego pokładzie było ponad 300 pasażerów. Dr Simon Boxall tłumaczy, że dzięki eksperymentowi z jego udziałem udało się ustalić, że w tym rejonie Atlantyku można dostrzec trzy potężne prądy, które zbliżają się do siebie z całkowicie różnych stron. Są to idealne warunki do powstania fal, które doprowadziły do zaginięcia statków czy samolotów.