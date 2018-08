Okładka „Vogue” skrytykowana. Córka gwiazdora nie zasługuje na takie wyróżnienie?

Sesja zdjęciowa dla „Vogue” to spełnienie marzeń wielu kobiet. Na okładkę prestiżowego pisma zwykle trafiają top modelki, aktorki oraz piosenkarki znajdujące się w szczytowym momencie kariery. Po tym, jak ostatnie wydanie indyjskiej odsłony magazynu firmowała swoją twarzą Suhanna Khan, na wydawców spadła fala krytyki. 18-letnia córka Shah Rukha Khana, który jest nazywany „Królem Bollywood”, zdaniem wielu internautów nie zasłużyła na takie wyróżnienie.

Debiut

Jak podaje BBC, Suhanna znajduje się dopiero na początku swojej kariery, a współpraca z „Vogue” to jej debiut jeśli chodzi o sesję zdjęciową oraz udzielanie wywiadów. Tym samym internauci zaangażowanie ją w najnowszy numer pisma określili jako przejaw nepotyzmu sugerując, że 18-latka znalazła się na okładce ze względu na sławnego ojca.

Córka aktora przyznała w wywiadzie, że „krytycy zawsze się znajdą, ale szczerze nie może powiedzieć, iż się tym nie przejęła” . – To denerwujące, ale powtarzam sobie, że inni mają większe problemy – przyznała 18-latka. Shah Rukh Khan stwierdził z kolei, że chce widzieć, jak jego dzieci pracują, by osiągnąć swoje cele. Podziękował wydawcom magazynu za sesję z udziałem jej córki i przyznał, że „w tym zmiennym świecie czasami potrzebujemy wsparcia przyjaciół, by dać dzieciom troszkę więcej komfortu i tchnąć wiarę w siebie” .

18-latka w wywiadzie ujawniła, że zamierza kontynuować edukację i pójść na uniwersytet. Później chce zostać aktorką. Fotograf współpracujący z nią przy sesji dla „Vogue” stwierdził, że Suhanna może daleko zajść. – Jest naturalna przed obiektywem. Rzadko spotykam takie talenty, ponieważ mimo tego, co większość ludzi uważa, to wymaga posiadania talentu. Ta dziewczyna ma przed sobą świetlaną drogę. Będę ją obserwował – dodał Errikos Andreou.

