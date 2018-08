Raport ONZ: Korea Północna omija sankcje i nie wstrzymała programu jądrowego

Raport ekspertów ONZ liczy ponad 60 stron i opiera się na danych zebranych w okresie od października 2017 roku do marca 2018 roku. Z dokumentu wynika, że Korea Północna nadal dopuzscza się wielu naruszeń. Analitycy wytknęli Kim Dzong Unowi, że jego kraj narusza zakaz eksportu żelaza, węgla oraz owoców morza. Dochody z tego tytułu w badanym okresie miały wynieść blisko 14 milionów dolarów. Ponadto, państwo ma unikać nałożonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych sankcji wykorzystujące nielegalna metodę trasferu produktów ropopochodnych, które mają się odbywać aż na 40 statkach. W cały proceder ma być zaangażowanych blisko 130 spółek. Korea nie przestrzega także embarga na produkty tekstylne. Z kolei współpraca z rosyjskimi i chińskimi firmami sprzyja rozwojowi zbrojeń. ONZ podkreśla, że nie podjęto także działań mających na celu wstrzymanie programu jądrowego.

To nie koniec zarzutów. Okazuje się bowiem, że Kim Dzong Un może się posługiwać pośrednikami z Syrii do sprzedawania broni, która trafia potem do Libii, Sudanu oraz Jemenu. Za operację ma być odpowiedzialny Hussein Al-Ali, który w 2016 roku był jednym z głównych negocjatorów aktu współpracy między członkami szyickiego ruchu Kuti a Koreą Północną. Również współpraca militarna Z Syrią mimo zakazu ONZ ma się doskonale rozwijać.

W związku z dokumentem Stany Zjednoczone zwróciły się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o nałożenie kolejnych sankcji. Miałyby one objąć jedną osobę oraz trzy duże firmy. Jak podaje CNN, ambasador Korei przy ONZ na razie nie skomentował dokuementu przygotowanego przez ekspertów.