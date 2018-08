Piękne bliźniaczki podbijają świat mody. „Naturalne i niezwykle profesjonalne”

Mimo tego, że Elisha i Renee Herbert mają zaledwie 18 lat, mogą się pochwalić sukcesami w branży modowej. Siostry wystąpiły m.in. w kampaniach reklamowych takich marek jak Calvin Klein czy Princess Polly. POdpisały również kontrakty z prestiżową agencją modelek Elite Model. – To co się wydarzyło, to prawdziwe szaleństwo. Nie spodziewałyśmy się, że wszystko potoczy się tak szybko, a nasze życie zmieni się o 180 stopni. W tej chwili niemal w każdym tygodniu mamy jakąś sesję zdjęciową i bardzo dużo podróżujemy. Zawsze o tym marzyłyśmy, a teraz jest to część naszej pracy. Udało nam się odwiedzić Meksyk, Włochy i Kalifornię – opowiada Elisha.

Siostry zdobyły popularność dzięki mediom społecznościowym. – Kiedy miałyśmy 14 lat założyłyśmy profile na Instagramie. Wrzucałyśmy zdjęcia z podróży oraz nasze stylizacje modowe. Przez wiele lat pracowałyśmy na swoją popularność. Teraz zostałyśmy docenione – dodaje Renee. Bliźniaczki mają swoich wiernych fanów na Instagramie. Profil Renee obserwuje 960 tysięcy internautów a Elishy ponad milion.

Agentka sióstr Joop Schouten dodaje, że Elisha i Renee są niewątpliwym odkryciem tego sezonu. – Zgłasza się do nas wręcz niewyobrażalna liczba firm odzieżowych, projektantów i fotografów, którzy chcą współpracować z dziewczynami. Urzeka ich przede wszystkim naturalne piękno bliźniaczek i niezwykły profesjonalizm, co w przypadku tak młodych osób nie zawsze jest regułą. Z pewnością o siostrach będzie jeszcze głośno i namieszają w świecie mody – zaznacza.