„Potężna eksplozja” w pobliżu lotniska w Bolonii. Kłęby dymu nad obwodnicą

Włoskie media podają, że eksplozja to wynik pożaru po wypadku z udziałem ciężarówki i cysterny, do którego doszło na obwodnicy prowadzącej przez most w Borgo Panigale.

Ogień miał rozprzestrzeniać się błyskawicznie na kolejne samochody biorące udział w wypadku, a słyszane z oddali wybuchy to skutek zapłonu baków z paliwem. Droga w obie strony jest zablokowana. Na miejscu pracuje straż i pogotowie. Użytkownicy Twittera publikują zdjęcia i nagrania, na których widać kłęby dymu. Internauci piszą o „potężnej eksplozji” w pobliżu lotniska w Bolonii. Jak podaje włoska agencja informacyjna ANSA, wskutek zderzenia ciężarówki i cysterny oraz późniejszych pożarów innych samochodów, rannych zostało ponad 50 osób, z czego 14 jest w stanie ciężkim. Co najmniej jedna nie żyje. Część poszkodowanych nie brała bezpośrednio udziału w zdarzeniu, to osoby, które zostały ranione odłamkami pojazdów wyrzuconymi w powietrze po eksplozji. Czytaj także:

